  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adnan Oktar davasında 1 kişi daha tutuklandı

Adnan Oktar davasında 1 kişi daha tutuklandı

Adnan Oktar davasında 1 kişi daha tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 avukattan biri tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları öğrenildi.

Ardından harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 4 avukat gözaltına alındı. 

 AVUKATLARDAN BİRİ TUTUKLANDI 
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 avukat, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe avukatlardan biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler adnan oktar dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Markette akılalmaz olay! Bir anda soyunmaya başladı
TÜİK son verileri açıkladı; korktuğumuz başımıza geldi
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberde: Bayram ikramiyesi ve Temmuz zamlarında son durum
Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada!
TCMB Başkanı Kavcıoğlu enflasyon ve kurla mücadele için yardım istedi
Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yetki daha! Meclis'ten geçti
İslam Memiş piyasa yorumları sonrasında ''Kabahatın büyüğü sizde'' dedi
Erdoğan'ı çok kızdıracak benzetme: ''Ecevit-Bahçeli-Yılmaz gibi...''
Rusya'dan dikkat çeken Bayraktar SİHA paylaşımı