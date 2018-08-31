Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet !

Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi Kenan Oktar, kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar" dediğini söyledi.



Edirne F Tipi cezavinde tutuklu bulunan kardeşi Adnan Oktar'la Kurban Bayramı'nda açık görüşte bir araya gelen Kenan Oktar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'DEPREMDEN TUT, HARBE VARINCAYA KADAR OLAYLAR'

Kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar olaylar" dediğini aktaran Kenan Oktar, bunun üzerine, "Hocam, İstanbul'da deprem olacak mı? Ona göre kaçalım" diye sorduklarını söyledi.

"Bulunduğunuz ev sağlam mı dedi? O zaman, o mübareğin bulunduğu şehirde deprem olmaz fakat o mübarek kişi şehirden çıktı diyor. Olabilir de diyor."

"Biz onu imam mehdi olarak görüyoruz" diyen Kenan Oktar, şunları söyledi: "RTÜK demişti, ‘dini duyguları rencide ediyor' falan diye, ama esas dini kanaatte en büyük alim odur. Dinde en yüksek ilim sahibi hocamızdır."