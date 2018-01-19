Rusya'dan Afrin ve ABD açıklaması !
Rusya'dan Afrin ve ABD açıklaması !
AK Partili belediyede sürpriz istifa
AK Partili belediyede sürpriz istifa
Akıncı Üssü davasında flaş tahliye !
Akıncı Üssü davasında flaş tahliye !
Nükleer felakette yeni gelişme !
Nükleer felakette yeni gelişme !
İsrail polisi 6 Türk vatandaşı gözaltına aldı
İsrail polisi 6 Türk vatandaşı gözaltına aldı
Almanya'dan Afrin operasyonu açıklaması
Almanya'dan Afrin operasyonu açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
Lavrov'dan korkutan açıklama: ''Kimyasal terörizm...''
Lavrov'dan korkutan açıklama: ''Kimyasal terörizm...''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Ocak 2018 21:24

Afrin operasyonu için yüzlerce başvuru geldi ! Dikkat çekti...

İzmir'de yaşayan 870 ülkücü Afrin'e yapılacak operasyon öncesinde "gönüllülük başvurusu" yaptı.

Afrin operasyonu için yüzlerce başvuru geldi ! Dikkat çekti...
A+ A-

İzmir’de yaşayan 870 ülkücü Afrin’e yapılacak operasyon öncesinde “gönüllü askerlik” başvurusu yaparken, dilekçe verenlerin içinde bir de kadın olması dikkat çekti.

Afrin operasyonu öncesinde İzmir’in Torbalı ilçesindeki ülkücüler “gönüllü askerlik” başvurusu yaptı. Yaklaşık 870 başvurunun yapıldığını açıklayan MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, “Torbalı’dan bir alay çıkartabilecek güçteyiz” dedi. 

870 BAŞVURU

Torbalı Askerlik Şube Başkanlığına giderek “gönüllü askerlik” için başvuruda bulunduklarını açıklayan Başkan Muhammet Oral, “Askere gönüllü alınmamız için başvuruda bulunduk. Bu bir milli duruştur. Bizler bu aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır kınalı kuzularız. Torbalı’da sadece bir alay çıkartmaya hazırız. TSK’nın bize ihtiyacı olması halinde ilk olarak MHP İlçe Başkanı olarak ben ve dava arkadaşlarım hazırız” dedi. Gönüllü askerlik için başvuranlar arasında bir de kadının olması ise dikkat çekti.

İHA

ülkücü , izmir , gönüllü askerlik , afrin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM