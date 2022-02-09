Afrin'de canlı bomba yakalandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Afrin'de canlı bomba saldırısının önlendiği belirtildi.
EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.
Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde;
Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu;
Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet Canlı Bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.
Ayrıca; Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.
Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir.
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