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Afrin'de canlı bomba yakalandı!

Afrin'de canlı bomba yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Afrin'de canlı bomba saldırısının önlendiği belirtildi.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.

Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde;

Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu;

Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet Canlı Bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.

Ayrıca; Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.

Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir.

Etiketler hatay canlı bomba
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