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  3. 17 Mart 2018 17:11

Afrin'deki mehmetçik motorlarla terörist avında

Terör örgütü PKK/PYD'yi çembere alan Türk askeri, saha şartlarına göre zaman zaman motosikletleri de kullanıyor.

Afrin'deki mehmetçik motorlarla terörist avında
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Amerika'nın silah ve mühimmat desteğiyle Türkiye sınırında devlet kurma hayallerine kapılan terör örgütü PKK/PYD, Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte büyük bir darbe aldı.

Türk askeri karşısında çaresiz kalan teröristler, son çare olarak bölgeden kaçış planları yapmaya başladı. Mehmetçik ise terörle mücadelesine ara vermemekte kararlı.

YPG tarafından kazılan hendekleri aşmak için bölgeye gönderilen özel köprülerden sonra şimdi de Türk askeri için motosikletler bölgeye sevk edildi.

Motosikletleri kullanmaya başlayan askerlerimiz objektiflere böyle poz verdi;

mehmetçik , özel kuvvetler , afrin
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