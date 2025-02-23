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Ağır taşıtlar için trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Ağır taşıtlar için trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ağır taşıtlar için D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yollar ağır taşıtların kullanımına açılmıştır. Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlayan ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır. İstanbul-Ankara aksında trafikte herhangi bir problem olmamakla birlikte vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri için Karayolları ekiplerimiz 7/24 görevlerine devam etmektedir. Sürücülerimiz, yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, ALO 159 Yol Danışma Hattı’ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinden güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilirler" denildi. (DHA)

DHA

Etiketler ulaştırma ve altyapı bakanlığı ağır taşıt trafiğe çıkış yasağı
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