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Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

Ahmet Çakar, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Savcılığa ifade veren Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık." diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler ahmet çakar savcılık ifade
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