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Ahmet Ercan'dan Gemlik depremi sonrası açıklama: Büyük bir depremin habercisi mi?

Ahmet Ercan'dan Gemlik depremi sonrası açıklama: Büyük bir depremin habercisi mi?
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15:14 sularında kaydedilen sallantının büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 10.86 kilometre olarak ölçüldü.

Sallantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde oluştuğu belirtildi.

ERCAN: ÖNCÜ DEPREM OLDUĞU SÖYLENEMEZ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Gemlik depremi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Ercan şunları söyledi:

"Bursa Gemlik Körfezi'nde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez."

Etiketler deprem deprem uzmanı ahmet ercan
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