Ahmet Ercan'dan Gemlik depremi sonrası açıklama: Büyük bir depremin habercisi mi?
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15:14 sularında kaydedilen sallantının büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 10.86 kilometre olarak ölçüldü.
Sallantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde oluştuğu belirtildi.
ERCAN: ÖNCÜ DEPREM OLDUĞU SÖYLENEMEZ
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Gemlik depremi ile ilgili bir açıklamada bulundu.
X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Ercan şunları söyledi:
"Bursa Gemlik Körfezi'nde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez."
Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 23, 2024
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