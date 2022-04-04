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Ahmet Zeki Üçok hakkında flaş karar

Ahmet Zeki Üçok hakkında flaş karar

FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz ve Hipnoz davasıyla kumpası kurduğu subaylardan biri olan emekli Hakim albay Ahmet Zeki Üçok’a verilen “yakın koruma kararı kaldırıldı.

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a verilen "yakın koruma" kaldırıldı. Karar, İstanbul Valiliği Merkez Koruma Komisyonu tarafından Ahmet Zeki Üçok'a bildirildi.

Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz 2016’dan sonra verilen korumanın kararının  6 yıl sonra değiştirilmesini eleştirerek “Helal olsun” dedi.

Odatv'ye konuşan Ahmet Zeki Üçok şunları söyledi: “Ben 2008 yılından bu yana Askeri savcı olarak başlattığım FETÖ ile mücadelemi her şartta sürdürüyorum. Bu mücadelem nedeniyle kumpaslara uğradım, beş yıla yakın hapis yattım. Çok sevdiğim TSK’dan iki defa ihraç edildim, defalarca ben, kızım ve eşim ölüm tehditleri aldık. Hiç birisinden yılmadım. Bugüne kadar FETÖ’cüler hakkında yetkili mercilere yirmiden fazla müracaatım oldu. Bildiklerimi anlattım, bana ulaşan belgeleri kanunların her Türk vatandaşına getirdiği zorunluk gereği savcılıklara verdim."

"Milli Savunma Bakan Yardımcıları hakkında gelen belgeleri de hiçbir yorum yapmadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdim. Belgeleri savcılığa vermemden sadece bir hafta sonra koruma kararı apar topar kaldırılmış ve jet hızıyla onaylanmıştır. Bu nasıl devlet yönetmektir, emekli bir savcı kanunlarda yazan bir hükmün gereğini yaptı diye korumasını kaldırıp Cumhuriyet tarihinin en kanlı örgütünün önüne atıyorsunuz. Bu ülkede bir sürü ilgisiz adama koruma, çakarlı geçiş üstünlüğü sağlayan araçlar tahsis ediliyor ama yıllardır terör örgütleri ile mücadele eden benim hakkımda koruma kararı kaldırılıyor. Helal olsun size.”

OdaTV.com

Etiketler Ahmet Zeki Üçok yakın koruma istanbul valiliği valilik karar yakın koruma kararı
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