AK Parti ile Osmanlı şehzadeleri karşı karşıya! Ortalık karıştı

İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına özel davet bekleyen Osmanlı torunlarına hiç ummadıkları yanıt AK Partil MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Birinci'nin "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarısınız. Seyahat özgürlüğünüz de mevcut" sözleri ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

Törene davet edilmeyen Osmanlı torunları AK Parti'yi eleştirdi. Nurhan Sultan Osmanoğlu, Twitter’da “Devletimizin İstanbul'un fethini büyük bir özenle kutlanması halkımızın nezdinde de çok büyük yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları olarak Osmanoğulları'nı temsilen Hanedan Ailesi Reisi, babam Harun Abdülkerim OSMANOĞLU'nun bu kutlamaya davet edilmesini beklerdik” diye yazdı.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise Nurhan Sultan Osmanoğlu’na şöyle yanıt verdi:

“Kıymetli Nurhan Sultan Hanımefendi, Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarısınız. Seyahat özgürlüğünüz de mevcut. Tüm vatandaşlarımız gibi sizler de tören ve açılışa davetlisiniz. Fakat Fethi Mübin aziz milletimizin tamamının değeridir, mülküdür. Bir aileye ait değildir.”

2. Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu da tartışmaya girdi.

Törene katılan ve basın bölümünden fotoğraf paylaşan Orhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin mesajıyla ilgili “Gereken cevabı verdik. Birinci bey ne kasıtla söylemiş araştıracağım . Demek Seyhat özgürlüğü bize verilmiş” satırlarını paylaştı.

Tartışmanın çıkış noktası olan isim Harun Abdülkerim Osmanoğlu da tartışmaya katıldı.

Sosyal medya hesabından Mücahit Birinci'nin açıklamasına karşılık olarak paylaşım yapan Osmanoğlu, "Ak parti MKYK üyesi zatın ailem üzerinden yaptığı “bayağı” açıklamaya karşı beyanatımdır..." ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyadaki o tartışma: