AK Parti ve CHP'nin 21 senelik oy değişimi bu grafikte

Türkiye seçim sürecini geride bırakırken AK Parti ve CHP'nin 2002 yılından bu yana oy değişimini bu grafik ortaya koydu...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin sonuçlar kesinleşti.

Seçime katılan siyasi partilerin dağılımına göre, AK Parti toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin (yüzde 25,35) oyla 183 milletvekili kazandı. Türkiye son seçimleri geride bırakırken iktidar ve ana muhalefet partisinin oy oranlarındaki değişim merak ediliyor.

İşte rakamlarla 2002-2023 seçimlerinde AK Parti ve CHP'nin oy oranlarının değişimi...

2002

AK Parti yüzde 34.28

CHP yüzde 19.4

2007

AK Parti yüzde 46.52

CHP yüzde 20.88

2011

AK Parti yüzde 49. 83

CHP yüzde 25.98

2015 Haziran

AK Parti yüzde 40.87

CHP yüzde 24.95

2015 Kasım

AK Parti yüzde 49.5

CHP yüzde 25.32

2018

AK Parti yüzde 42.49

CHP yüzde 22.65

2023

AK Parti yüzde 35.6

CHP yüzde 25.3