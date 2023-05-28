AK Parti’de zafer kutlamaları başladı

Ankara, seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından hareketlenmeye başladı. Vatandaşlar AK Parti binasının önünde toplandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’de seçim kutlaması başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.