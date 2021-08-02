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  3. AK Partili başkandan skandal sözler: Eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler

AK Partili başkandan skandal sözler: Eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler

AK Partili başkandan skandal sözler: Eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler

Türkiye'nin birçok noktasından devam eden orman yangınları için herkes canla başka seferber olurken, AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı'nın yaptığı skandal açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye'nin birçok noktasından devam eden orman yangınları Gündoğmuş ilçesinde de etkisi sürdürürken; ilçenin AKP'li belediye başkanı yaptığı skandal açıklamayla pes dedirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Özeren, evi yanan yurttaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödeme ile evler yapılacağını duyururken; ''Evi eski olan vatandaşlar, ‘keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler'' diyerek güldü.

 

Etiketler belediye başkanı ak parti evler toki
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