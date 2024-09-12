AK Partili isimden Dilruba için skandal paylaşım

AK Partili Elazığ Belediyesi meclis üyesi Murat Şerbet'ten İzmir'de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanarak 17 gün sonra serbest bırakılan Dilruba K. ile ilgili skandal ifadeleri..

İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Dilruba K., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Avukatlarının yaptığı itiraz sonucu, tutukluluğunun incelenmesi talep edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba K. hakkında bu kez de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba K. 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Dilruba K. serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisine hakaret edenlerin çok daha ağır ifadeler kullandığını belirterek, "Söylediklerimin arkasındayım. Eleştiri bir haktır ve suç olarak görülmemeli" dedi.

AK Partili Elazığ Belediyesi Meclis üyesi Murat Şerbet, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan ve 17 gün sonra serbest kalan Dilruba K. için skandal ifadeler kullandı.

Sosyal medya paylaşımında, Kayserilioğlu’nun şöhret peşinde olduğunu ve AK Parti seçmenine hakaret ederek yükselmek istediğini öne sürdü.

AK Partili Şerbet Dilruba K. için, “Cehape de şöhret olmak. Biraz Ak Partiye ve seçmenine hakaret et biraz hükümeti eleştir biraz dekolte, yerin direk genel başkanın yanında şeref konuğu. Geleceğinde milletvekili adayı. Velhasıl kadın işi biliyor” ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım: