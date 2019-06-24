AK Partilili vekil: ''Kavala hakkında kanıt bulamadım''

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 16 sanık hakkında açılan dava hakkında konuştu. Yeneroğlu, "Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım" dedi.



Son zamanlarda AK Parti içindeki eleştirileriyle sıkça gündeme gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım.Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim."

"Ayrıca iddianamede adı geçen Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantılar hukuk adına ürkütücü. Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnad edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç."