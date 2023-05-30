AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta yapılacak seçimle Grup Başkanı belli olacak.

AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre; Grup Başkanı Abdullah Güler, Başkanvekilleri ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta veBahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.