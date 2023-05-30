AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta yapılacak seçimle Grup Başkanı belli olacak.
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre; Grup Başkanı Abdullah Güler, Başkanvekilleri ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta veBahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.
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