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AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu

AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
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AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta yapılacak seçimle Grup Başkanı belli olacak.

AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre; Grup Başkanı Abdullah Güler, Başkanvekilleri ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta veBahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.

Etiketler ak parti yönetim grup tbmm
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