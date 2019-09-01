''AK Parti'nin THK üzerinde başka planları olabilir...''

Orman yangınlarının ardından THK ve hükümet arasındaki tartışma sürerken hükümetin kurumun içinin boşaltılmasına seyirci kaldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberi şöyle oldu:

Dört önemli rapor... Hepsi sumen altı edilmiş! İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu ve mali denetim şirketi Ernst and Young’ın Türk Hava Kurumu’ndaki yolsuzluklar ve ekonomik batak ile ilgili inanılmaz iddiaları barındıran raporları savcılığa intikal ettirilmedi. Hükümetin bilgisi dahilinde THK’nin içi boşaltıldı.

Sanki bir el devreye girdi ve Türk Hava Kurumu’nun içinin boşaltılmasını izledi. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Belgeli çok sayıda yolsuzluk dosyasını devletin denetim birimleri belgelemiş... İlginç olan, bu raporların gereğinin yapılmamış olması.

Bir örnek... THK, elinde bulunan gayrimenkulleri zaman zaman satışa çıkarıyor. İçişleribakanlığı’na verilen raporda THK, satmış olduğu en değerli mal varlıklarından birini gizliyor. Trabzon’un popüler caddelerinden birinde bulunan işhanını değerinin çok altında satan eski THK yönetimi, bu satışa İçişleri Bakanlığı’na sunduğu gayrimenkul listesinde yer vermiyor.

THK’nin yeni yönetimi yapılan usulsüzlüğü belgeliyor ancak konu yine de savcılığa intikal ettirilmiyor.

Hükümet neden izledi?

Bir başka çarpıcı gelişme THK’nin batma noktasına gelmesine rağmen hükümetin süreci sadece izlemesi... THK yönetimi, eski yönetimin kurumu batırdığını, yolsuzluk ve usulsüzlük batağına soktuğunu belgeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletiyor. Yönetim, 12 Temmuz’da borç yapılandırılması kapsamına THK’nin da alınmasını istiyor. Ancak Erdoğan birçok şirketi ve bankayı borç yapılandırması ile kurtardığı halde THK’yı bu kapsama sokmuyor.

THK yönetimi 2 Ağustos’ta ise, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun, kurum ile ilgili inceleme yapmasını istiyor. Ancak bu başvuru da karşılıksız kalıyor.

THK’de yaşanan yolsuzluk ve ekonomik batağı hükümet yakından biliyor. Çünkü hem İçişleribakanlığı’nın hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı belgeli dosyalar var. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı adına Ömer Bülent Arslan, THK’de genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Yani tüm yolsuzluk ve ekonomik yıkım, yetkililerin ve hükümetin gözleri önünde yaşanıyor.

Peki, THK’ye müdahale etmek yerine süreç neden izlendi? Neden bu güne kadar beklendi? Cumhuriyet’te kaleme aldığımız haberler üzerine THK ile ilgili inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı neden gecikti?

Pekşen’den dava yağmuru

CHP eski milletvekili ve parti meclisi üyesi Haluk Pekşen, yeni yönetimin isteği üzerine THK’ye de bir dönem danışmanlık hizmeti verdi. Yaşanan yolsuzluklar, Haluk Pekşen’in ısrarlı takibi ile savcılığa intikal ettirildi. Pekşen, savcıların tüm yolsuzluk dosyalarına rağmen geçmişte harekete geçmemesinin arkasında başka bir nedenin olup olmadığını sorguluyor.

Pekşen; “Yolsuzlukları uzun yıllar görmezden gelen AK Parti’nin, THK üzerinde başka planları olabilir” diyor.

“THK’nin yıllar boyunca içinin boşaltılmasına, THK’ye el koymak için mi izin verildi” sorusu yanıt bekliyor...