''AK Parti'ye en büyük şoku o ilde yaşayabilir''

Yerel seçim için partilerin çalışmaları hız kazanırken, Şanlıurfa'da büyük sürprizin yaşanabileceği iddia edildi. Yeni Çağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, 4 partinin aday çıkarmayacağını hatırlatarak 'AKP belki de 81 il içinde en büyük şoku yine Urfa'da yaşayacak' diye yazdı.

Siyasi partiler aday belirleme çalışmalarında sona gelirken 31 Mart yerel seçimlerinin muhtemel sonuçlarına ilişkin tahminler de yapılıyor. Bunların sonuncusu Yeni Çağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç'tan geldi.

FAKIBABA'YI HATIRLATTI: SÜRPRİZ OLABİLİR

Şanlıurfa'da bağımsız adaylığa hazırlanan Sabahattin Cevheri'nin geçmişte Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yaptığı gibi bir sürpriz yapabileceğini belirten Faraç, "GAP'ın merkezi için genel kanı şu; "İktidarın merkez ilçelerde yapacağı hatalar oyları Saadet'e ve bağımsız aday Cevheri'ye yönlendirecek, AKP belki de 81 il içinde en büyük şoku yine Urfa'da yaşayacak!!!" diye yazdı.

Mehmet Faraç'ın, "AKP Urfa'da niçin sarsılıyor?" başlıklı yazının ilgili bölümü şöyle:

Urfa; nüfusu arttıkça ve demografik yapısı değiştikçe, siyaset içinde dikkat çekici noktada durmaya devam ediyor... 2009'da aday gösterilmeyen Ahmet Fakıbaba'nın seçimi "bağımsız" kazanarak AKP'ye şok yaşatması unutulmasın!..

Seçim çok stratejik bir mücadeleye dönüşmüş Urfa'da... Baksanıza; AKP, Urfa dışında neredeyse her kentte adaylarını açıkladı ama geçen cumartesi günü, Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapılması beklenen başkan belirleme toplantısı ertelendi ve kentin siyaseti daha da karıştı...

Bunun bir nedeni AKP içindeki mücadele, diğeri ise "AKP'ye yeni bir Fakıbaba şoku" yaşatacak muhalefet cenahındaki gelişmeler... Çünkü eski AKP milletvekili Sabahattin Cevheri'nin "bağımsız" adaylığa hazırlanması siyaset dengelerini altüst etmiş Urfa'da...

CHP, HDP, SAADET VE İYİ PARTİ VAZGEÇTİ

Cevheri'yi desteklemek için CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP Urfa'da büyükşehir adayı çıkartmayacaklarını duyurunca, AKP'deki teyakkuz daha da yükselmiş...

Muhalefet, çevre ilçelerde kendi adaylarıyla mücadele edecek ama merkezdeki Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye adayları muhtemelen Saadet Partisi çatısı altında, Cevheri tarafından belirlenecekmiş...

Urfa'da siyaseti okuyan herkes, "AKP dengeleri kollamazsa, seçimi Cevheri kazanabilir" görüşünde...





