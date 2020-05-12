AK Parti'ye yakın anket firmasından AK Parti'ye kötü haber

MAK Danışmanlık şirketi, Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde 5 bin 200 kişi ile canlı telefon görüşmesi metoduyla bir anket gerçekleştirdi.

Araştırmada cinsiyet dengesi yüzde 58.5 erkek, yüzde 41.5 kadın olarak gerçekleşirken, çalışmada “toplumun sosyo-kültürel ortalamasına uygun, doğru ve yeterli denek belirleme, bu deneklere bağlı olarak verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde ‘Likert Metodu’ kullanıldığı” açıklandı.

Verilerin yüzde 1.3 yanılma/hata payı ile değerlendirildiğinin de açıklandığı ankette, “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusunun cevabı, yüzde 12,9’luk kararsız seçmen dağıtıldıktan sonra, yüzde 37.4 AK Parti, yüzde 25.3 CHP, yüzde 10,7 MHP, yüzde 10.9 İYİ Parti, yüzde 9.4 HDP, yüzde 2.4 Gelecek Parti, yüzde 1.7 Deva Partisi, yüzde 1.1 de Saadet Partisi olarak çıktı.

Anket sonuçlarında en fazla göze çarpan verilerden biri de, halkın hükümetin koronavirüs konusundaki ekonomik performansını eleştirmesi oldu.

‘Hükümetin salgın nedeniyle yapmış olduğu ekonomik destekleri yeterli buluyor musunuz?’ sorusuna, ankete katılanların yüzde 54’ü ‘Hayır’ cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 36’sı ekonomik tedbirleri yeterli bulurken, yüzde 10’u ise soruya cevap vermedi.

‘BELEDİYELER ENGELLENMEMELİYDİ’

Çalışmada, hükümetin koronavirüsle mücadelesini genel olarak başarılı bulanların oranı ise yüzde 43 olarak rapor edildi. Katılımcıların yüzde 17’si hükümeti kısmen başarılı, yüzde 35’i, başarısız buldu. Yüzde 5’lik dilim ise cevap vermemeyi tercih etti.

‘Koronavirüs mücadelesi kapsamında yapılanlara ilaveten neler yapılmalıydı?’ sorusuna yüzde 25 oranında “Belediyelerin ve STK’lerin yardım toplaması engellenmemeliydi” cevabını verdi.

Buna ek olarak “Tüm siyasi partilerle ve belediye başkanlarıyla istişareli çalışılmalıydı” şeklinde görüş bildirenlerin oranı da yüzde 15 olarak kaydedildi. Yüzde 22’lik kesim de “Toplum tabanına daha çok ekonomik destek sağlanmalıydı” dedi. Ankete katılanların yüzde 10’u “Erken tedbir alınmaydı” seçeneğini işaretlerken, yüzde 25’lik dilim ise ‘yapılması gereken her şeyin yapıldığını’ savundu.

YÜZDE 60, ‘EKONOMİK KAYIP YAŞADIM’ DEDİ

Toplumun koronavirüs sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntılar da anket sonuçlarına yansıdı.

Ankete verilen yanıtlara göre, yüzde 41’lik kesim süreçten olumsuz etkilendiğini ve ekonomik anlamda zararı olduğunu belirtti. Yüzde 20 oranın da ise “Çok olumsuz, işimi kaybettim” yanıtı verildi. “Ne olumsuz ne olumlu” diyenler yüzde 28’de kalırken, yüzde 3 ‘işinin açıldığını’ söyledi.

Araştırmada, koronavirüs sürecinden sonraki olası gidişat için de katılımcıların görüş bildirmesi istendi.

Anket katılımcılarının yüzde 36’sı ‘her şeyi alt üst edecek ciddi bir ekonomik kriz’ beklerken, yüzde 44 “Az çok etkisi olabilir ama çabuk toparlarız” dedi. Yüzde 15 ise Türkiye’nin hiçbir olumsuz etkiye maruz kalmayacağını ve önünün açılacağını öne sürdü. Yüzde 5’lik kesim ise soruya yanıt vermedi.