Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak

Yeni yılda da geride bıraktığımız 2023 yılı gibi zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor. Yeni yıla otomatik ÖTV zammıyla giren akaryakıt fiyatları daha 2024'ün ilk günlerinden zam üstüne zam furyası devam ediyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında akaryakıt ve içkiye gelecek özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı da netleşmişti ve son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarında geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları yeni yıla da dev bir zamla başlamıştı.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı duyuru ile son altı ayda meydana gelen değişim oranının TÜİK tarafından yüzde 25.61 oranında hesaplandığını, buna göre ÖTV tutarlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. ÖTV artışıyla birlikte benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam yapıldı.

ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.

ÖTV zammı sonrası motorine indirim gelmişti ama...

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim gelmişti. Ancak bu 41 kuruşluk indirimi kırpan bir zam 6 Ocak tarihi itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

Yeni yıl zamları devam ediyor

6 Ocak'taki son zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı. Otogaz (LPG) grubuna dün ( 18 Ocak 2024 Perşembe ) itibariyle geçerli olmak üzere 37 kuruş daha zam geldi.

LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorine büyük bir zam geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 20 Ocak Cumartesi saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 03 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzine zam gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak, brent petrol ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle benzine de zam gelmesi bekleniyor.