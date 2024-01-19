Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak
Yeni yılda da geride bıraktığımız 2023 yılı gibi zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor. Yeni yıla otomatik ÖTV zammıyla giren akaryakıt fiyatları daha 2024'ün ilk günlerinden zam üstüne zam furyası devam ediyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
HABER3COM
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında akaryakıt ve içkiye gelecek özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı da netleşmişti ve son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarında geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları yeni yıla da dev bir zamla başlamıştı.
ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.
ÖTV zammı sonrası motorine indirim gelmişti ama...
Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim gelmişti. Ancak bu 41 kuruşluk indirimi kırpan bir zam 6 Ocak tarihi itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.
Yeni yıl zamları devam ediyor
6 Ocak'taki son zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı. Otogaz (LPG) grubuna dün ( 18 Ocak 2024 Perşembe ) itibariyle geçerli olmak üzere 37 kuruş daha zam geldi.
LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorine büyük bir zam geliyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 20 Ocak Cumartesi saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 03 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzine zam gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak, brent petrol ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle benzine de zam gelmesi bekleniyor.
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
19 Ocak 2024 Cuma günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 37,53 TL
Motorin fiyatı: 39,77 TL
LPG fiyatı: 20,31 TL
İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 36,87 TL
Motorin fiyatı: 39,03 TL
LPG fiyatı: 20,27 TL
İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 37,77 TL
Motorin fiyatı: 39,98 TL
LPG fiyatı: 20,09 TL
Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 38,28 TL
Motorin fiyatı: 40,52 TL
LPG fiyatı: 20,27 TL
Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 38,31 TL
Motorin fiyatı: 40,64 TL
LPG fiyatı: 19,78 TL
Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 37,74 TL
Motorin fiyatı: 40,02 TL
LPG fiyatı: 19,84 TL
Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 37,96 TL
Motorin fiyatı: 40,15 TL
LPG fiyatı: 19,58 TL
Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 38,23 TL
Motorin fiyatı: 40,57 TL
LPG fiyatı: 19,27 TL
Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 40,06 TL
LPG fiyatı: 20,13 TL
Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 38 TL
Motorin fiyatı: 40,20 TL
LPG fiyatı: 20,48 TL
Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 37,97 TL
Motorin fiyatı: 40,23 TL
LPG fiyatı: 20,16 TL
Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 38,30 TL
Motorin fiyatı: 40,69 TL
LPG fiyatı: 20,42 TL
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