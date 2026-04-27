  Akbelen'de savunucusu Esra Işık'a tahliyeye ret!

Akbelen’de savunucusu Esra Işık'a tahliyeye ret!

Akbelen’de savunucusu Esra Işık'a tahliyeye ret!
Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı eylemleri nedeniyle 31 Mart'tan beri tutuklu bulunan Esra Işık, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. "Suç kastı olmadığını" belirten Işık'ın savunmasına rağmen mahkeme tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına yönelik sürece karşı çıkan ve bu sebeple 31 Mart tarihinde tutuklanan Esra Işık, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Işık, yöneltilen suçlamalara karşı savunmasını sundu.

Duruşmada söz alan Esra Işık, protesto sürecinde herhangi bir suç kastıyla hareket etmediğini vurguladı. Işık, olay günü yaşananlarla ilgili olarak, "Araç keşif heyeti olduğunu bilmiyordum, şirket için gelen yetkililer olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, duruşma savcısının görüşü doğrultusunda Esra Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik hususların giderilmesi amacıyla 1 Haziran tarihine erteledi.

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı eylemleri nedeniyle 31 Mart'tan beri tutuklu bulunan Esra Işık, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma süreci, Akbelen çevresindeki doğa savunucuları tarafından yakından takip ediliyor. Kararın açıklanmasının ardından İkizköy sakinleri ve bölgedeki çevreci gruplar, yaşanan gelişmeleri protesto etmek ve sürece dikkat çekmek amacıyla Akbelen'de "Adalet Nöbeti" başlattı. Köylüler, tutukluluk halinin devamına tepki göstererek sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.

Esra Işık, 30 Mart gecesi düzenlenen protestoların ardından gözaltına alınmıştı. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı olan Esra Işık, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmıştı. Tutukluluk sürecinin başında Muğla Cezaevi’ne gönderilen Işık, daha sonra İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

