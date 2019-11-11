Akit yazarından çok ilginç AK Parti ve seçim yorumu !

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında yerel seçimler hakkında değerlendirmede bulunurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.



Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Ankara ile İstanbul’u “saf dindarları kandırarak kazandığını” söyledi.

Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde mevlit okutan belediyeleri kaleme aldı.

Karahasanoğlu’nun yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bir bölüm dikkati çekti:

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, seçimi Ak Parti’nin elinden, saf dindarları kandırarak, zar-zor aldıkları için, ihtiyaç hissetmişler, Atatürk’e mevlit okutmuşlar..

“Sokağa attığımız yetim çocukları çaktırma kanka” demiş birisi..

Diğeri de, “Yok kanka, sen de karma havuz çalışmalarımızı çaktırma” demiş.

Kafa kafaya vermişler..

Saf dindar insanları biraz daha aldatabilmek için, camide görüntü vermek üzere, Atatürk’e mevlid okutmuşlar..

İstanbul ve Ankara Belediye başkanlarının aksine..

İzmir belediye başkanı ise, “CHP olarak biz, yıllardır burada zaten seçim kazanıyoruz. Atatürk’e mevlit okutmamıza gerek yok” diye düşünmüş olmalılar ki..

İstanbul, Ankara’da okunan mevlitler, İzmir’de okunmamış..

Karahasanoğlu, belediyelerin verdiği 10 Kasım reklamlarına da tepki gösterdi:

Milli Gazete’den başlayın, Yeniçağ’a, Cumhuriyet’e, Birgün’e kadar.

Birbirine zıt ideolojileri olan bu medya organlarının hemen hepsinde, Ekrem İmamoğlu’nun bir tam sayfa reklamı..

Hani, “israfı bitireceğiz” diye açıklama yapınca, bizim dindarlar da “tuzu alıp koşmuşlardı” ya..

İşte o Ekrem’in tam sayfa ilanları, zıt kardeş gazetelerde boy gösteriyor..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de, aynı amaçlı küçük bir reklamı..

Onun dışında da..

Koç Holding mi dersiniz..

Birgün’ün başka günlerde “emekçinin gırtlağını sıkıyorlar” diye tanıttığı kapitalizmin önemli figürlerinden bankalar mı dersiniz..

CHP’li belediyeler, hatta ilçe belediyeleri mi dersiniz..

Ve daha..

Bazı barolar, bazı tabip odaları.

Eczacılar Odası.

Mimarlar Mühendisler odaları..

Nice Atatürkçü kuruluşlar..

Atatürk’ü özlediklerine dair, andıklarına dair sayfalar dolusu ilanlar...

Kamu kaynaklarından paraları bir avuç sol medyaya ve kendileri ile ittifak yapan sağ medyaya aktarırken, hepsi kafayı çıkarmış.