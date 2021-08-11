Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler! Valilik'ten açıklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde Afgan uyruklu 2 kişi Afganistan bayrağını göndere çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından o plaja giden Ülkü Ocakları üyeleri, Türk ve Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemi Afgan ve Suriye uyruklu göçmenlerin durumu. Suriye'de meydana gelen iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen ancak özel gün ve bayramlarda ülkelerine giden Suriyeliler tepki çekerken bu kez Afganistan'da Taliban'ın katliamlarını öne sürerek kadın ve çocuk olmayan Afgan uyruklu kişiler kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışıyor.

Bazıları güvenlik güçleri tarafından yakalanırken bazıları ise kaçak yollarla ülkeye girmeyi başarıyor.

BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİLER

Bu kişilerden ikisi Antalya'nın Alanya ilçesinde tepki çeken bir harekette bulundu. Sosyal medyada viral olan videoda iki Afgan uyruklu kişi Afganistan bayrağını göndere çekerken görülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, Alanya'da bir plaja Afganistan bayrağı çekildiğine dair sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine açıklama yaptı. Görüntülerin 3 yıl önce çekildiği belirtildi.

"Bugün sosyal medyada çıkan Alanya’da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Bu videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün bayrağın asılı olduğu plaja gitti. Göndere çekilen Afganistan bayrağını indiren Ülkü Ocakları üyeleri, ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını göndere çekti.