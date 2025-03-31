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Alparslan Türkeş'in kızından babasının mezarını ziyaret eden MHP'lilere yaylım ateşi

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MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP'li yöneticilerin bayram nedeniyle babasının mezarını ziyaret etmesine çok sert bir tepki göstererek, "Cenab-ı Hak bu ihanetinizin hesabını soracak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İsmail Özdemir ve partililer, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edip Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasından sonra dua etmişti. Yalçın, Özdemir ve partililer, ardından Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp mezara da su dökmüştü.

MHP'nin bu ziyareti sonrasında MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan MHP'lilere çok sert bir eleştiri geldi.

 Türkeş, babasının mezarını ziyaret eden MHP’lilere sosyal medya üzerinden sert bir çıkış yaparak, partinin Öcalan’la ilgili politikalarını eleştirdi.

Ayyüce Türkeş, şunları yazdı:

"Sayın Öcalan diyenlerin yanında hazır olda durup; Başbuğ TÜRKEŞ’in mezarında kendinizi aklayamazsınız.. Bu büyük Türk Milleti’de, Cenab-ı Hak da bu ihanetinizin hesabını size soracak..."

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Etiketler MHP iyi parti alparslan türkeş ayyüce türkeş taş tepki semih yalçın
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