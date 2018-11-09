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ALTAY TANKI PROJESİNDE TARİHİ İMZALAR ATILDI !
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  2. Güncel
  3. 09 Kasım 2018 15:07

Altay tankı projesinde tarihi imzalar atıldı !

Altay tankının seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandı.

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