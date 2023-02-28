Altılı Masa'nın adayının belirleneceği tarih belli oldu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının 2 Mart'ta yapılacak toplantıda konuşulacağını söyledi.

Altılı Masa'yı oluşturulan partilerin liderleri Perşembe günü 13’ncü kez bir araya gelecek. Daha önceki toplantılarda liderler aday isimleri üzerinde hiç konuşmadı. Önceki toplantılarda adaya ilişkin tanım ise “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday” ifadeleri ile yapılmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının 2 Mart'ta yapılacak toplantıda konuşulacağını söyledi.