  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın ve gümüş fiyatları yeniden tepetaklak! İkisi de çakıldı

Altın ve gümüş fiyatları yeniden tepetaklak! İkisi de çakıldı

Altın ve gümüş fiyatları yeniden tepetaklak! İkisi de çakıldı
Güncelleme:

Altın ve gümüş fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine temkinli yaklaşımı ve ABD-İran zirvesi öncesi değerli metaller sert geri çekildi.

Tarihin en güçlü rallisini gerçekleştiren altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanma devam ediyor.

Değerli metaller, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli davranacağına yönelik beklentiler ve ABD ile İran arasında yarın gerçekleşecek toplantı öncesinde düşüşe geçti.

Dolar endeksindeki yükseliş de yatırımcıların kıymetli metallere yönelimini azalttı.

Ons altın güne 4 bin 938 dolardan başlamasının ardından gün içinde en düşük 4 bin 790 dolar seviyesini test etti. Gram altın ise yeniden 7 bin lira seviyesinin altına geriledi. 

Ons gümüş daha sert geri çekildi. Güne 87,48 dolardan başlayan gümüş, en düşük 73,55 dolar seviyesini gördü. Gram gümüş 103 liraya kadar düşüş yaşadı. 

Bu haftanın başlarında altın, düşüş alımlarıyla desteklenerek yüzde 6'dan fazla yükselmiş ve 2008'den bu yana en büyük gün içi yükselişini kaydetmişti.

Piyasalarda son durum

5 Şubat Perşembe saat 17.20 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar 43,53 TL
Euro 51,54 TL
Sterlin 59,20 TL
Ons Altın 4.818 Dolar
Gram Altın 6.745 TL
Çeyrek Altın 11.937 TL
Cumhuriyet Altını 48.0727 TL
Gram Gümüş 104,31 TL
Bitcoin 69.700 Dolar
Ethereum 2.062 Dolar

 

İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdiİslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdiHaber
Yatırım yapayım derken çarpılmayın! Gerçek değeri 550 TL, 3 bin 500 TL'ye satıyorlarYatırım yapayım derken çarpılmayın! Gerçek değeri 550 TL, 3 bin 500 TL'ye satıyorlarEkonomi
Uzman isimden altın ve gümüşteki fırtına sonrası konut, otomobil ve beyaz eşya uyarısı!Uzman isimden altın ve gümüşteki fırtına sonrası konut, otomobil ve beyaz eşya uyarısı!Haber

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi
Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi
Memurlarla yapılan seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar
Memurlarla yapılan seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar
İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü
İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü
Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü
Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü
Burası ne Sibirya ne de Alaska... Kar kalınlığı 5 metreyi buldu!
Burası ne Sibirya ne de Alaska... Kar kalınlığı 5 metreyi buldu!
Meteoroloji'den 12 kent için sarı alarm: Kar, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den 12 kent için sarı alarm: Kar, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Turuncu kod uyarısı yapılan Meriç Nehri taştı: Çiftlikler ve tarım alanları sular altında!
Turuncu kod uyarısı yapılan Meriç Nehri taştı: Çiftlikler ve tarım alanları sular altında!
Etiketler altın fiyatları gümüş fiyatları güncel altın fiyatları gram altın ne kadar ons altın fiyatı fed faiz kararı altın neden düşüyor canlı altın borsası çeyrek altın fiyatı cumhuriyet altını fiyatı gram gümüş fiyatı dolar kuru euro kaç tl bitcoin fiyatı kripto para piyasası serbest piyasa döviz altın ve gümüş analizi ABD İran görüşmesi altın etkisi 5 Şubat altın fiyatları güvenli liman yatırımları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den 12 kent için sarı alarm: Kar, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 12 kent için sarı alarm: Kar, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor İstanbul'da dev siteyi ayağa kaldıran olay: 5 milyon TL buhar oldu! İstanbul'da dev siteyi ayağa kaldıran olay: 5 milyon TL buhar oldu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü Memurlarla yapılan seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar Memurlarla yapılan seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi Ardı arkası kesilmiyor! Balıkesir'de peş peşe depremler Ardı arkası kesilmiyor! Balıkesir'de peş peşe depremler Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Başakşehir'e kiralandı Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Başakşehir'e kiralandı İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü
Trabzon'da denizde ceset bulundu Trabzon'da denizde ceset bulundu Trump imzayı attı: İran'la iş yapan ek vergi ödeyecek! Trump imzayı attı: İran'la iş yapan ek vergi ödeyecek! Yine zehirlenme vakası: 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine zehirlenme vakası: 11 kişi hastaneye kaldırıldı Burası ne Sibirya ne de Alaska... Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Burası ne Sibirya ne de Alaska... Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Turuncu kod uyarısı yapılan Meriç Nehri taştı: Çiftlikler ve tarım alanları sular altında! Turuncu kod uyarısı yapılan Meriç Nehri taştı: Çiftlikler ve tarım alanları sular altında! Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Serhat Emre Demir: “Bu Transfer Dönemi Fenerbahçe İçin Büyük Takım Refleksinin Göstergesidir” Serhat Emre Demir: “Bu Transfer Dönemi Fenerbahçe İçin Büyük Takım Refleksinin Göstergesidir” Yatılı Kur'an kursundan kaçan kız çocuğu sağ salim bulundu Yatılı Kur'an kursundan kaçan kız çocuğu sağ salim bulundu