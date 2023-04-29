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Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston kaza geçirdi!

Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston kaza geçirdi!
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İstanbul Bakırköy'de bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra, Anadolu Efes'te forma giyen Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan basketbolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.  Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.  Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. 

TIR sürücüsü Sinan Ö., "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.



Dunston'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında oturan Dunston'ın ambulans beklediği görülüyor.  

ANADOLU EFES'TEN DUNSTON AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD'li oyuncunun kulübü Anadolu Efes'ten de konuyla ilgili açıklama geldi. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

Bryant Dunston

DHA

Etiketler istanbul bakırköy anadolu efes bryant dunston
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