Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verildi. Yavaş'tan soruşturma izni sonrası bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti.

Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında “soruşturma izni” kararı vermiştir.

Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz.

Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."

Ne olmuştu ?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

154 milyon TL'lik zarar iddiası

Soruşturmanın temelini, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimleri ve bilirkişi raporları oluşturuyor. Bu raporlara göre ABB’nin 32 konser hizmet alımında, belediyenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de, aralarında eski ABB bürokratları ve belediye şirketlerinin yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklamış, diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlandıktan sonra hazırlanan 59 sayfalık iddianamede, 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

 

