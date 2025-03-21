Ankara ve İzmir Barolarından valiliğin kararını dava etti

Ankara ve İzmir Barosu, Ankara ile İzmir Valiliklerinin kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklama kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesinde dava açtı.

Ankara Valiliği, kent genelinde beş gün süreyle her türlü gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Ankara Barosu, valiliğin bu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı.

İzmir Valiliğinin 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasaklayan kararına karşı İzmir Barosu yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

İzmir Barosundan yapılan açıklama şu şekilde;

"İzmir Valiliğinin 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasaklayan keyfi kararına karşı bugün İzmir Barosu olarak yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

Anayasa’yı yok sayan, halkın ifade özgürlüğünü ve demokratik haklarını gasp eden bu hukuksuz yasak kararı, valiliğin görev ve yetkilerini aşarak fiili bir sıkıyönetim ilanına dönüşmüştür.