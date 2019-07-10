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  3. 10 Temmuz 2019 23:52

Ankara'da 16 katlı binada yangın çıktı !

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir siteye ait blokların birinde yangın çıktı. 16 katlı olan binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ankara'da 16 katlı binada yangın çıktı !
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Ankara'da 160 dairenin bulunduğu 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi 2668. Cadde'de bulunan siteye ait bloklardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiven uzatarak üst katlara müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında tüm bina tahliye edilirken, zarar gören yangın merdivenlerinin yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önemi alındı.

AA & DHA

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