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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
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Ankara'da çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. İstihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edileceği öğrenildi. 

DHA

Etiketler ankara deaş terör örgütü operasyon gözaltı
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