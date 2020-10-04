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  3. 04 Ekim 2020 11:01

Ankara'dan Yunanistan'a NAVTEX tepkisi

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de amacı dışında ilan ettiği NAVTEX'lere Ankara'dan tepki geldi.

Ankara'dan Yunanistan'a NAVTEX tepkisi
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Güvenlik kaynakları denizcilere seyir güvenliği açısından uyarı mesajı olarak kullanılan NAVTEX'lerin, Yunanistan tarafından amacı dışında yayınlandığına dikkat çekti.

Bunun bir örneğinin dün yaşandığını anımsatan kaynaklar, Yunanistan'ın, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX yayımladığını belirtti. Bunun üzerine Türkiye'nin de karşı NAVTEX yayınladığını kaydetti.

Kaynaklar, amacı dışında ilan edilen NAVTEX'in sorunların çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını vurguladı. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu yineledi.

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