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  3. 11 Temmuz 2019 21:40

Antalya'da tur midibüsü devrildi: Rus turistler yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan bir tur otobüsü devrildi. Kazada 16 Rus turist yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'da tur midibüsü devrildi: Rus turistler yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 16 Rus turist yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya'dan Antalya Havalimanı'na giden Rus turistleri taşıyan Yavuz Günday idaresindeki 03  ABB 808 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 16 turist, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.     

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tur midibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.

AA

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