Arınç'ın FETÖ'den tutuklanan damadı kendini savundu

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeter’in hakimlik sorgusunda, kayınpederi Bülent Arınç’ın “faydalı olur” dediği için, Gülen cemaatine yakın kişilerin içinde bulunduğu Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) isimli dernekte başkanlık görevini kabul ettiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü FETÖ soruşturması kapsamında Yeter, önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Yeter, savcılık sorgusu için dün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sorgusunun ardından Yeter “FETÖ üyeliği” suçlaması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgunun ardından Yeter, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

''KAYINPEDERİM ARINÇ FAYDALI OLUR DEDİ''

Hürriyet'ten Aysel Alp ve Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yeter, hakimlik sorgusunda şunları söyledi:

“Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.

''SÜNNET DÜĞÜNÜ PARASI YATIRDIM''

Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya’da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya’ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ’nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum.”

''SEVİNÇLE BEKLİYORUZ''

Yeter, Resmi Gazete’de 2 Eylül 2016’da yayımlanan 673 sayılı KHK ile ihraç edilmişti. Bülent Arınç, damadının gözaltında bulunduğu sırada Hürriyet’e “Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz” dedi.