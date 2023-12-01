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Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler

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Artvin'de 27 Kasım Pazartesi günü etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tsunamiyi aratmayan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Artvin'de geçtiğimiz 27 Kasım günü yaşanan fırtınada şiddetli yağış ve fırtınada dev dalgalar, Kemalpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağına zarar vermişti. Dalgakıranları aşan dalgalar, balıkçı barınaklarını yıkmış, bazı tekneleri batmıştı. Yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlarda dalgalar önüne ne çıkarsa yıkıp geçiyor. Tsunamiyi aratmayan görüntülerin yaşandığı anı bölgede balıkçılık yapan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Artvin'de 27 Kasım Pazartesi günü etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tsunamiyi aratmayan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.

İHA

Etiketler artvin fırtına tsunami karadeniz
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