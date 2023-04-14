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Asrın felaketinde ölü sayısında büyük artış

Asrın felaketinde ölü sayısında büyük artış
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 11 ilimizi yerle bir eden ve asrın felaketi olarak tarihe geçen deprem kabusunda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 500 olduğunu duyurdu.

AKP iktidarı depremlerde bazı kentlerde arama kurtarma çalışmalarının 3 gün sonra başlaması, depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli yardımların ulaştırılamaması ve afet sonrası koordinasyon eksikliği sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle oldu:

57 bin 29 binadan 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı. Ailesinden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kardeşine kadar yapılacak ödemelerle ilgili bir değerlendirme yapıldı. 50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybetti. 1020 civarında kimliksiz söz konusu, değerlendirmeler devam ediyor.

Toplam vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına yapılan ödemeler 39 bin 680 kişiye yapıldı. Bunlar miras hukuku şeklinde gerçekleştirildi. 5 bin kişilik vefat eden vatandaşlarımızın tespitiyle ilgili bilgimiz yok fakat o ödemeler de bir yerde bloke durumdadır. Kira ödemeleriyle ilgili de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar kira ödemelerinden yararlanamayacak. Deprem bölgesinde bazı yerlerde hem Maliye Bakanlığının takibine rağmen kira fiyatlarının iki kat arttığına dair tespitlerimiz var. Deprem gereğini yerine getirecek. Bu konuda vatandaşlarımız CİMER'e müracaatı bizim takibimizi başlatacaktır.

Şu ana kadar 727 binin üzerinde çadır kuruldu. 66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak. Sonra da 200 bine tamamlanacaktır. Vatandaşlarımız kiralık yer bulamazsa bizim görevimiz vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmaktır. 

Etiketler süleyman soylu asrın felaketi ölü sayısı ölen kişi sayısı depremlerde ölen kişi sayısı
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