Asrın felaketinin kalbindeki lonteyner kentte çocuğa cinsel istismar iddiası

Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce yaşadığımız asrın felaketinin sıfır noktası Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kurulan bir konteyner kentte 57 yaşındaki bir şüpheli 8 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Kahramanmaraş'tan gelen bir haber kahretti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'tan sonra kurulan bir konteyner kentte 57 yaşındaki S.K.'nın, 8 yaşındaki bir çocuğu boş konteynere götürdüğü iddia edildi. İddiaya göre, çevredekiler güvenliğe haber verdi, ardından polisler S.K.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 8 yaşındaki çocuk ile kardeşi devlet koruması altına alındı. Çocukların anne ve babasının ayrı olduğu; babanın cezaevinde olması nedeniyle dedeleriyle kaldığı öğrenildi.

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