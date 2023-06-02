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Avrasya Tüneli 5 saatliğine trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli 5 saatliğine trafiğe kapatıldı
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Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tünel trafiğe açıldı.

İstanbul Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları sebebiyle saat 00.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 5 saat sürmesi planlanan çalışmaların ardından saat 05.00 itibariyle trafiğe açılması bekleniyor.

İBB yaptığı açıklamada, ‘’Avrasya Tüneli her iki yönde bakım-onarım çalışması nedeni ile tüm şeritler trafiğe kapatıldı’’ ifadeleri kullanıldı.

DHA

Etiketler avrasya tüneli bakım istanbul ibb
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