Avrupa Konseyi, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Türkiye'ye süre verdi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Selahattin Demirtaş ve Osman serbest bırakılmasını talep etti. Komite, Demirtaş için Türkiye’ye 30 Eylül’e kadar süre verirken, Kavala için Aralık oturumunu bekleyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını açıkladı.

Bakanlar Komitesi, bir kez daha Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını ve mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep etti. Propaganda suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının, Demirtaş’ı “cezaevinde tutma ve seçimlere katılmasını engelleme amacı” taşıdığını belirtti.

Komite, başta Ankara 22. ACM’de devam eden dava ve Yargıtay’ın onama kararı olmak üzere Demirtaş’ın yasama dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle uygulanan bütün olumsuz yaptırımların sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlattı.

Komite, Demirtaş için Türkiye’ye ek süre talep etmediği halde hala eylem planı sunmadığı için 30 Eylül’e kadar süre verdi. AİHM Büyük Daire kararı doğrultusunda hükümete eylem planı sunması için 22 Haziran’a kadar süre vermişti.

‘KAVALA SERBEST BIRAKILSIN’ TALEBİ YİNELENDİ

Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması talebini ise yineledi. Demirtaş’ın avukatı Benan Molu konuyla ilgili paylaşımında, “Bu oturumda Türkiye’ye ihtarda bulunarak yaptırım sürecinin başlatılması bekleniyordu ancak Komite, Aralık oturumuna kadar Kavala’nın serbest bırakılmasını bekleme kararı aldı” bilgisini verdi.

Öte yandan bir sonraki Bakanlar Komitesi toplantısı, 30 Kasım-2 Aralık 2021’de yapılacak.