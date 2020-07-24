Ayasofya Camii'nde tarihi gün: 86 yıl sonra namaz kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'na gelmesinin ardından camiye giriş yaptı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, 86 yıl sonra kılınan ilk namazda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda Müslüman saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde namazını eda etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MİNBERE KILIÇLA ÇIKTI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbe verdi. Erbaş, hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

Hutbe sonrası cuma namazının farzını kıldıran Erbaş, Fetih suresini okudu.

Erbaş duasında, "Ya Rab, bugün Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına katkı sağlayan, ibadete açılmasına vesile olan başta zat-ı devletleri Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, emeği geçen herkesin, bütün geçmişlerinin ruhuna hediye eyledik, sen kabul eyle Allah’ım." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı, hutbeye elinde kılıçla çıktı

ALAN CUMA NAMAZINDAN ÖNCE DOLDU

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, sabah erken saatlerden itibaren 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alındı. Giriş noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı.

İl dışından otobüsle gelen vatandaşlar, kendileri için park yeri olarak tahsis edilen Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan İETT otobüsleriyle Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşındı. Vatandaşlar buradan yürüyerek namaz kılınacak alanlara ulaştı.

Namaz için belirlenen alanlar cuma namazı vaktinden önce doldu. Vatandaşlara seccade, dezenfektan ve su dağıtıldı. Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi sağlandı.

21 BİN POLİS GÖREV YAPTI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolması nedeniyle misafir girişleri durduruldu.

Ayasofya Meydanı'nın dolmasının ardından otobüs servislerinin durdurulmasıyla cuma namazını kılmak isteyenler Yenikapı Etkinlik Alanı'na yönlendirildi. Cuma namazı sonrası Ayasofya'yı görmek isteyenler için tekrar seferlerin başlayacağı duyuruldu.

Girişlerin kapatılması sonrası vatandaşlar çevredeki camilere yöneldi. Camilerde yer bulamayanlar, evlerinden getirdikleri seccadeleri cami çevrelerinde bulundukları yere sererek, cuma namazını kıldı.

Vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde de yoğunluk oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu.

Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci, Cankurtaran'da oluşturulan basın merkezinde toplanarak minibüslerle Ayasofya Meydanı'ndaki basın platformuna taşındı. Basın mensupları için Ayasofya Meydanı'nda yapılan iki katlı platformda çok sayıda gazeteci görev yaptı.

Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketiyle yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.

Açılış etkinliği televizyon kanallarının yanı sıra sosyal medya platformları üzerinden de canlı yayımlandı.

Program, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından da izlendi.

NAMAZA 350 BİN KİŞİ KATILDI

Cuma namazı sonrası MHP lideri Bahçeli ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'daki cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını açıkladı.

86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ezan sesi

Diyanet İşleri Başkanı, hutbeye elinde kılıçla çıktı

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