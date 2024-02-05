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Aydın'da korkunç olay: Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu

Aydın'da korkunç olay: Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, eski kız arkadaşı F.D. ve nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şavk'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şavk'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden uzaklaşan T.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

Etiketler aydın nişanlı eski erkek arkadaş
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