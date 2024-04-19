  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı

AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı

AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi (AYM), Medeni Kanun'da boşanma davası reddedildikten 3 yıl sonra evlilik birliğinin temelden sarsıldığını kabulüyle tarafların boşanma davası açabilmesini öngören kuralı iptal etti.

T24'te yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi, Medeni Kanun'un "evlilik birliğinin sarsılmasına" ilişkin düzenleme getiren 166. maddesinin dördüncü fıkrasını iptal etti. Düzenlemede, "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir" kuralı yer alıyordu.

Ankara 18. Aile Mahkemesi'nin iptal başvurusunu inceleyen AYM, söz konusu kuralın ölçülülük ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde 3 yıl kuralının boşanma kararı için uzun bir süre oluşturduğuna dikkat çekilen AYM kararında, “Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile aile kurumunu koruma amacı arasında makul bir denge sağlamayan kuralın orantılılık alt ilkesi yönünden ölçülülük ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

Yüksek Mahkeme, kuralı Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler boşanma davası AYM anayasa mahkemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Rönesans Rezidans'ın davasında yeni gelişme: Yan yattı, çökme olmadı Rönesans Rezidans'ın davasında yeni gelişme: Yan yattı, çökme olmadı Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama: 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama: 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi