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Babalar gününde yürek yakan olay

Babalar gününde yürek yakan olay
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan baba hayatını kaybetti.

Acı olay, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çocuklarının suda çırpındığını gören baba A.Ü. (45), denize girerek oğullarını kurtardı. Ancak daha sonra akıntıyı kapılan baba Ü., gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla baba Ü.'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ü.'ın cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler babalar günü hatay samandağ boğulma
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