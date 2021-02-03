SON DAKİKA
BAKAN KOCA AÇIKLADI: GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA MUTASYONLARI DA GÖRÜLDÜ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Şubat 2021 21:07

Bahar ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde intihar etti

Ünlü fenomenler Bahar ve Nilhan Candan, sosyal medya hesaplarından kuzenleri Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğunu dile getirirken valilikten konuya ilişkin açıklama geldi.

Bahar ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde intihar etti
A+ A-

Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın ölümü hakkında açıklama yapan Tunceli Valiliği, "Jandarma Er Hüseyin Enes Candan pazartesi günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde görev silahıyla hayatını sonlandırdığı kaydedildi" dedi.

Bahar Candan, kuzeninin fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirmişti. 

kuzen , intihar , bahar candan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM