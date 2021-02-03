Bahar ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde intihar etti

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Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın ölümü hakkında açıklama yapan Tunceli Valiliği, "Jandarma Er Hüseyin Enes Candan pazartesi günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde görev silahıyla hayatını sonlandırdığı kaydedildi" dedi.
Bahar Candan, kuzeninin fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirmişti.
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