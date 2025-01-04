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Bakan Bolat, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Bolat, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 40 bine ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Havalimanın Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından karşılanan Bakan Bolat, ilk olarak Suriyelilerin ülkelerine yoğun olarak geçiş yaptığı Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gitti. Burada yetkililerden bilgi alıp, incelemelerde bulunan Bakan Bolat, 13 yıl süren iç savaşın ardından Suriye'de yeni bir dönemin başladığını, devlet kuruluşlarının yeniden oluşturulduğunu söyledi.

'CİLVEGÖZÜ, EN ÖNEMLİ KAPI KONUMUNDA'

Tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağı olan Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerde de yeni bir önemin başladığını kaydeden Bakan Bolat, "910 kilometrelik sınırımızda, şu anda işler halde 8 gümrük kapımız var. 3 tanesi Hatay'da. Şu anda bulunduğumuz Cilvegözü Gümrük Kapısı, Türkiye'nin Suriye'ye, Orta Doğu'ya Körfez'e açılan en önemli geçiş noktasıydı. Bu yeni dönemde Suriye yönetimiyle yakından çalışarak, Türkiye ile Suriye arasındaki geçişleri, Orta Doğu'yu giden önemli kara yolunu işler hale getirmek istiyoruz. 8 Aralık'tan sonra Ticaret Bakanlığı olarak bölgede inceleme yapıp, ihtiyaçları tespit etti. Kısa dönem içinde gümrük kapılarına ilave personel donanım takviyesi yaptık. Yayladağı Gümrük Kapısı'nı açtık, şimdilik yolcu geçişi için. Önümüzdeki günlerce ticaret içinde de söz konusu olacak. Cilvegözü, en önemli kapı konumunda; şartlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor" dedi.

'YOLCU GEÇİŞLERİ İÇİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI HIZLANACAK'

Suriye'ye geri dönüşlerin hızlandığını vurgulayan Bakan Bolat, "Onurlu, güvenli, düzenli bu geri dönüşlerin hızlanması da yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Yolcu geçişleri için iyileştirme çalışmaları hızlanacak. Yayladağı ve Zeytindalı gümrük kapılarında da çok sayıda iyileştirmeler yapacağız; bunun için oluşturulan bütçeler gönderiliyor. Türkiye ile Suriye arasında geçiş noktalarında modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. Cilvegözü Gümrük Kapısı, iç savaştan önce yeni modernize edilmişti. Yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasında ticaret yatırımı, imar çalışmalarında çok büyük ulaşım trafiği olacak hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. En öncelikli konularımız arasında Suriye ile ticaret, gümrük rejimi, yeni ticaret rejimi ve yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, yeniden imar gibi çalışmalar gündemimizin birinci sırasında yer alacak" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞLER HIZLANACAKTIR'

Bakan Bolat, Hatay'daki 3 gümrük kapısından bugüne kadar 27 bin 941 Suriyelinin ülkesine geçtiğini, diğer kapılarla birlikte bu sayının 40 bine ulaştığını söyledi. Bolat, "Türkiye'de, okullarda çocukları okuyanlar var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme, şartları oluşturma anlamında 3 kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Bakanlık olarak 24 Aralık'ta genelge yayınladık. Gümrüklerdeki geçişlerde ev eşyalarını, otomobillerini, ziynet eşyası noktasında ve geri götürebilecekleri nakit para anlamında bu genelgeyle de geri dönüşler noktasında Türkiye'de misafir konumunda olan Suriyeli göçmenleri rahatlattık. Bu genelgeyle beraber artık rahatlıkla burada görebildiğiniz gibi ev eşyalarını, arabalarını da alarak yanlarında kendi ülkelerine geçebiliyorlar" dedi. Bakan Bolat, açıklamasının ardından Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptıktan sonra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Gümrük Kapısı'na gitti.

DHA

Etiketler ticaret bakanlığı Suriyeli
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