Bakan Bozdağ açıkladı: Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İMAR AFFI ÇIKARILAMAZ DÜZENLEMESİ

Belki Anayasal düzeyde böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde kalıcı olabilir. 'İmar affı çıkarılamaz' düzenlemesini veya imarla ilgili suçlarda af kapsamını kaldıran bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda var. Partiler bu konuda farklı eleştiriler yapsa da bu konuda kolaylıkla bir araya gelebiliyor. Böyle bir değişiklikte fayda var. Yaşadığımız bu tecrübeler de bu konuların Türkiye'nin artık gündemine gelmemesi gerektiğini gösteriyor.

İmar mevzuatımızın gözden geçirilmesinde fayda var daha caydırıcı neler yapılabilir biz Adalet Bakanlığı olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Zaman aşımı olayı da çok fazla tartışılıyor. Zaman aşımı fiilin olduğu andan itibaren başlıyor. Binaların eski olması, zaman aşımı olacağı anlamına gelmiyor çünkü başlangıç olarak depremin olduğu tarih alınıyor.

"ANAYASAL DÜZENLEMEYİ TARTIŞMAKTA FAYDA VAR"

Kolon kesme sadece eski binalarda değil, yeni yapılan binalarda da kolon kesilmişse yine aynı. Diyarbakır'da 411 insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insanlarımızın oturdukları binaların hepsinin altında işletmeler var dükkanlar var. Elbette bunu kesenler, buna izin verenler, denetim yetkisini kullanmayalar için yasal işlem yapılacak. İmarla ilgili suçlarda cezaların affı olmaması gibi anayasal anlamda bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda vardır. Ben kendi adıma söylüyorum Anayasal bir değişiklikte fayda vardır.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Seçin tartışmasının bir parçası olmak istemiyorum. Kimin nerede nasıl oy kullanacağı bizim seçim kanunlarımızda hepsi yazıyor. Bunu herkes biliyor. Bunun için yeni bir kanun düzenlemeye gerek yok. Burada yeni bir değerlendirmeye de yeni bir kanuna da gerek yok. YSK'nın aldığı kararla burada da geçerlidir.