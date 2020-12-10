Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan ile vizeler kalkıyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. “Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır! Hayırlı olsun! "dedi.
Pasaport ❌— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020
Vize ❌
Kimlik Kartı ✅
Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.
“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!
Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9
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