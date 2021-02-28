Bakan Ersoy RTÜK cezalarını ''eşit ve tarafsız'' olarak değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fox TV, Halk TV, Tele 1, KRT ve Habertürk’e verilen ekran karartma cezalarının, “Eşit ve tarafsız değerlendirmeler” sonucunda alındığını savundu. Ersoy, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesini eleştiren sözlerinin ardından Habertürk’e verilen cezaları ise “Sunucunun diğer konuklara nazaran ciddi tepki vermemesine” bağladı.

RTÜK’ün televizyon kanallarına verdiği cezalar, TBMM gündemine taşındı. Çakırözer, RTÜK’ün tüm cezaları Halk TV, Habertürk, Fox, Tele1 ve KRT gibi kanallara verirken “Turkuaz kanallar” hakkında binlerce şikayete rağmen rapor dahi hazırlanmadığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in cezalara ilişkin soru önergesine yanıtladı.



KOMİK SAVUNMA

Bakan Ersoy, CHP’li Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesini eleştiren sözleri nedeniyle Habertürk TV’ye verilen idari para ve yayın durdurma cezalarının gerekçesinin, “Sunucunun diğer konuklara nazaran ciddi tepki vermemesi” olduğunu söyledi. Ersoy’un değerlendirmelerine tepki gösteren Çakırözer, şunları söyledi:

“2020 yılında habercilik yapan beş kanala 54 yaptırım uygulanıp 10 milyon TL para cezası kesilirken iktidar destekçisi kanallara sadece dört yaptırım ve 400 bin TL ceza kesilmiş. Bunun neresi eşitlik neresi tarafsızlık? Belli ki ne RTÜK ne de Sayın Bakan o yayının bandını izlemiş. Yoksa böylesine komik ve asılsız bir savunma yüce Meclis’e gönderilemezdi.”

ÖZGÜR BASIN SUSTURULUYOR

Bakan Ersoy’un RTÜK’ün kanallara, “Tarafsız ve eşit davrandığı” savunmasına ilişkin de konuşan Çakırözer, şunları kaydetti:

“Sadece 2020 yılında Halk TV, Tele1, KRT, Fox ve Habertürk'e toplam 54 kez ceza kesilmiş. A Haber, ATV, Kanal7 ve diğerlerinin olduğu kanallara ise sadece dört kez. Halk TV’ye beş gün ekran karartma dahil toplam 15 yaptırım. Tele1’e beş gün ekran karartma dahil toplam 19 yaptırım. KRT’ye üç idari para cezası, FOX TV’ye dokuz idari para cezası ve üç ana haber bülteni durdurma cezası. Habertürk’e ise bir yılda yedi yaptırım. İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına 2020 yılında 10 milyon TL para cezası kesilmiş. İktidar yanlısı kanallara ise yapılan yüzbinlerce şikayete rağmen sadece 400 bin TL. Tam 50 kat fark var. Gerçek habercilik yapan kanallar RTÜK Başkanının bizzat talimatlarıyla, en ağır para cezalarıyla karartma cezalarıyla susturulmak isteniyor. Bu kararların hepsi siyasidir, cezalar haksızdır, hukuksuzdur, ölçüsüzdür.”