Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi'ndeki skandal görüntüler için açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada tartışma konusu olan Galata Kulesi görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

İşte Ersoy'un açıklaması:

Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır.

Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır.

Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır.



Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır.#GalataKulesi — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 12, 2020



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Galata Kulesi zemin katındaki işlem; kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemidir. Yapılan teknik incelemelerde; kule zemin katındaki duvarın çimento esaslı sıva raspası sonucunda duvar örgüsünde bozulmaların ortaya çıktığı, orjinal yapısının bozulduğuı ve bu müdahalelerin yakın dönemde yapıldığı anlaşılmıştır. Galata Kulesi; insanlığın ortak mirası, İstanbul’un siluetinin ayrılmaz parçasıdır.Hassasiyetlerimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

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